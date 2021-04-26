В Воронежской области к 26 апреля от коронавируса скончались еще 4 человека

Ситуация по стране

168 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Воронежской области за последние сутки. Таким образом, общее число человек, столкнувшихся с этим диагнозом, достигло 79 932. Об этом 26 апреля сообщили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

В то же время 189 пациентов за день победили болезнь. Общее число выздоровевших - 75 219.

Ситуация по стране

К сожалению, статистика по умершим также не стоит на месте: всего не справились с последствиями коронавируса 3 196 воронежцев. Еще 4 смерти произошло за последние сутки.

Напомним, что в Воронежской области проводится иммунизация людей старше 18 лет вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - официально зарегистрированной 11 августа 2020 года Министерством здравоохранения России. В регионе развернуты 54 пункта вакцинации.