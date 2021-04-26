В Воронежской области в сгоревшем доме спасатели нашли тело мужчины

25 апреля в 20:08 жители села Щучье Лискинского района сообщили в дежурную часть МЧС о пожаре в доме №5 по улице Красноармейская. Возгорание случилось в крохотной пристройке к зданию. Языки пламени быстро разошлись по мебели, вещам и внутренней отделке стен.

На место ЧП выехали две пожарные машины. Спасатели справились с огнем уже в 20:22. На месте ЧП работала в том числе добровольная пожарная дружина села Щучье.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на месте пожара обнаружен труп 75-летнего мужчины. Причина смерти устанавливается. По предварительной информации пожар начался из-за неосторожного курения.