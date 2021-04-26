Ночью в Воронеже водитель Hyundai Solaris съехал с дороги в кювет

В результате молодой водитель получил повреждения и был госпитализирован Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Только с помощью спасателей удалось разблокировать из покореженного автомобиля Hyundai Solaris его водителя. 25 апреля примерно в 21:30 он съехал в кювет с дороги в Левобережном районе Воронежа.

Как сообщили «КП-Воронеж» в городской Госавтоинспекции, авария произошла у дома №72 по улице Полевая. За рулем иномарки был 25-летний парень. Он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате молодой водитель получил повреждения и был госпитализирован.

В тот же день 25 апреля в Хохольском районе 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» съехал с дороги и также врезался в дерево.