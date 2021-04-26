В Воронеже на Пасху на всех кладбищах установят биотуалеты

В этом году на Пасху на кладбищах будет все примерно так же, как в "доковидные" года. Фото: Иван ВИСЛОВ

В воскресенье, 2 мая, на Пасху на Юго-Западном, Лесном, Левобережном и Коминтерновском кладбищах установят биотуалеты. И сдвинут график уборки погостов для удобства проезда легковых машин. Об этом сообщили в администрации городских кладбищ.

В частности, мусор на погостах за несколько дней до Пасхи будут вывозить исключительно с 4.00 до 9.00 и с 20.00 до 23.00. Сделают это для того, чтобы не создавать затора из машин, на котором будут приезжать желающие привести в порядок могилы родственников и знакомых.

Напомним, в этом году в связи с улучшением ситуации с коронавирусом кладбища посещать официально разрешили. В то же время не стоит забывать о необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Совсем уж благостной картина пандемии «ковида» в Воронежской области не выглядит: на утро 25 апреля стало известно еще о 10 смертях.