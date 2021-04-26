В Воронежской области водитель отечественной легковушки протаранил дерево

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

25 апреля примерно в 15:30 в Хохольском районе 53-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» съехал с дороги и врезался в дерево. Роковым стал 2 км грунтовой дороги «Воронеж-Луганск-Хохольский-с.Никольское-на-Еманче».

Мужчина, скорее всего, не выбрал безопасную скорость, поэтому не смог справиться с управлением.

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП водитель получил различные повреждения, доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 93 ДТП, из них в областном центре – 75, на федеральных трассах - 2, в районах области –16. В 3 ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 3 человека.