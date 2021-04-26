В Воронеже в преддверии 9 мая откроют выставку техники времен Великой Отечественной войны

6 мая у Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) состоится традиционная выставка «Оружие Победы». Но не только студенты и преподаватели вуза, но и все желающие смогут посмотреть военную технику времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в военно-патриотическом клубе «Набат».

Воронежцам представят советский реактивный миномет БМ13 «Катюша», армейский внедорожник «Газ 67», американский армейский внедорожник Willys MB (Виллис), советский труженик войны «ЗИС 5» («трехтонка», «Захар», «Захар Иванович»), советский легкий бронеавтомобиль «БА-64», советский тяжелый мотоцикл «М72» с пулеметом и «Сорокопятку» - советскую противотанковую 45 мм пушку.

Посетителей выставки также ждет армейская полевая каша.