Четверо из пяти воронежцев хотят найти подработку

Подрабатывая, 28% респондентов смогли увеличить свой доход на 30%, а более четверти (24%) - на 50%. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

75% воронежцев были бы не против найти себе подработку. Однако какой-то дополнительный заработок есть только у 14% опрошенных. Это выяснили специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Чаще всего подрабатывают специалисты сфер «Наука и образование» (почти каждый третий), «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Маркетинг, реклама, PR», «Медицина, фармацевтика», «Управление персоналом, тренинги».

Половина (53%) опрошенных заявили, что имели опыт подработки помимо постоянной работы.

Так зачем же воронежцам искать что-то еще помимо основной работы? Основная причина - необходимость дополнительного заработка (91% респондентов выбрали этот вариант ответа). Также соискатели отметили, что подработка помогает развивать полезные навыки (42%), 30% таким образом с пользой проводит время, а 23% делает это для души.

Подрабатывая, 28% респондентов смогли увеличить свой доход на 30%, а более четверти (24%) - на 50%.

Способы для дополнительного заработка воронежцы находят разные: свой небольшой бизнес, работа курьером, строителем или разнорабочим - основные виды.

Почти половина (46%) подрабатывающих заявила, что их начальство не знает об их дополнительной работе. С другой стороны треть (33%) работодателей, которые знают о второй работе сотрудника, относится к такому положительно. Но если руководство поднимет зарплату, большая часть (57%) готовы отказаться от подработки.