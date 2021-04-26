В центре Воронежа водитель «Киа» протаранил припаркованные «Ладу», «Лексус» и «БМВ»

Последствия ДТП Фото: СОЦСЕТИ

26 апреля примерно в 19:15 в самом центре Воронежа, у дома №54 по проспекту Революции, водитель автомобиля «Киа Оптима» протаранил ряд припаркованных машин. Среди них были «Лада Веста», «Лексус» и «БМВ». Особенно сильно досталось отечественному автомобилю.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, за рулем «Киа» был 27-летний воронежец. Он ехал в сторону Кольцовского сквера и не справился с управлением. Пострадавших, к счастью, нет, а вот транспортные средства получили серьезные механические повреждения.