Воронежский «Факел» после ничьей с астраханским «Волгарем» остался в первой десятке ФНЛ

Гол Максима Максимова принес "Факелу" только одно очко. Фото: с сайта ФК "Факел"

Очередной матч «Факела» в Воронеже с астраханским «Волгарем» завершился ничьей – 1:1. На гол Максима Максимова после классной скидки гости ответили точным ударом Гамида Агаларова с пенальти. «Факел» набрал 54 очка и делит 10-11 место с клубом «СКА-Хабаровск».

После матча оба главных тренера – Олег Василенко и Виталий Панов – сошлись на том, что результат закономерен. Наставник «Факела» при этом привычно поблагодарил болельщиков, отметив их поддержку. И заверил, что наша команда будет стремиться исправиться за еще одну потерю очков.

Впрочем, уже после разгрома в Самаре стало очевидно, что участие в стыковых играх с командой Премьер-лиги для «Факела» уже точно ненаучная фантазия. В то же время и вылет во второй дивизион воронежскому клубу уже не грозит. Теперь «Факел» просто будет спокойно доигрывать чемпионат.

Впрочем, задачу, поставленную Олегом Василенко – быть в первой десятке – никто не снимал. Шанс упрочить положение «Факела» в первой половине турнирной таблицы представится 28 апреля. Воронежский клуб в гостях встретится с давно уже не блещущим московским «Спартаком-2», сейчас занимающим 15 место. Игра начнется в 14.00.