В Воронеже бабушка потеряла четырехлетнего внука

Полицейские смогли быстро вернуть ребенка испуганным бабушке и маме. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 25 апреля, на улице Домостроителей Советского района бабушка гуляла с четырехлетним внуком. Около 11 часов она на что-то отвлеклась. И потом с ужасом обнаружила, что ребенок исчез. Женщина сообщила об этом матери мальчика, а та около 12 часов дня позвонила в полицию.

Полицейские поговорили с мамой ребенка и выяснили, что он очень любит игрушки. Они догадались, что мальчик мог пойти в гипермаркет «Лента», расположенный неподалеку. И, действительно, около 12.50 вскоре его нашли на третьем этаже этого торгового заведения в магазине игрушек.

Ребенка вернули маме, а бабушке посоветовали в будущем не упускать из виду шустрого мальчугана. Если, конечно, ей после этого доверят гулять с ним вдвоем.