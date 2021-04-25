Воронежская гимнастка выиграла второе серебро на чемпионате Европы в Швейцарии

Ангелина Мельникова была расстроена тем, что упустила золото в самый последний момент. Фото: sportgymrus.ru

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова завершила свои выступления на чемпионате Европы в Швейцарии на мажорной ноте. В вольных упражнениях она завоевала серебряную медаль.

А ведь могло быть и золото. Однако в последнем выступлении победу смогла вырвать спортсменка из Великобритании Джессика Гадирова. Она опередила Ангелину всего на 0,066 балла. Гадировой в итоге судьи дали оценку 13,966, Мельниковой – 13,900. Третьей же стала Ванесса Феррари. Итальянка отстала намного, набрав всего 13,600 балла.

Напомним, на чемпионате Европы в швейцарском Базеле на счету Ангелины Мельниковой четыре медали: золото на брусьях, два серебра в многоборье и в вольных упражнениях и бронза в опорном прыжке. Воронежская гимнастка стала четырехкратной чемпионкой континента.