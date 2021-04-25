В Воронеже установили личность погибшего мужчины, сорвавшегося с балкона

В Воронеже случилась вторая за последние три дня трагедия в высотных домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стала известна личность мужчины, который в воскресенье, 25 апреля, сорвался с балкона одного из верхних этажей дома № 35Э на улице Антонова-Овсеенко. Ему было 32 года, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. В СК также уточнили время трагедии – роковое падение случилось около 13 часов.

Напомним, сорвавшийся вниз мужчина упал прямо на багажник машины. Быстро подъехала скорая, но врачи уже были бессильны чем-то помочь. Напомним, утром 22 апреля у дома на улице Волго-Донской Левобережного района обнаружили тело 28-летнего воронежца. Характер смертельных травм также свидетельствовал о падении с высоты.