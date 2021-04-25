Стали известны даты проведения ЕГЭ в Воронежской области

Сдать ЕГЭ лучше в основные сроки - чтобы меньше тратить нервы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стали известны даты ЕГЭ в школах Воронежской области. Экзамены на этот раз продлятся с 31 мая по 17 июня. Об этом сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики.

31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии. 7 июня будут сдавать профильную математику. 11 июня придет очередь ЕГЭ по истории и физике. 15 июня ученикам предстоит сдать экзамен по обществознанию. 18 июня школьников ждет биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам (на 21 и 22 июня запланирована его устная часть). Завершится горячая пора для учеников сдачей экзамена по информатике и ИКТ. Впервые его будут принимать на компьютерах.

Выделены и резервные дни для тех, кто пропустил или не завершил экзамен(ы) по уважительной причине (она должны быть подтверждена соответствующими документами), – с 28 июня по 2 июля. Выпускники, которые получили «двойку» по русскому языку, смогут пересдать экзамен 28 июня.

Для тех, у кого не вышло сдать ЕГЭ в резервные дни (опять же только по уважительной причине), предусмотрена возможность сдать экзамены с с 12 по 17 июля. Для двоечников по русскому языку предоставят еще одну возможность сдать этот предмет на удовлетворительную оценку 13 июля.