В МЧС рассказали, кто пострадал в ночном пожаре под Воронежем

31-летнюю женщину, пострадавшую на пожаре, на скорой увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В региональном ГУ МЧС рассказали о том, что установлена личность пострадавшей на пожаре в Новой Усмани, случившемуся около 11 часов вечера в субботу, 24 апреля. Оказалось, что в больницу попала 31-летняя женщина. Характер ее травм, равно как и причину пожара, пока не сообщили.

Напомним, о пожаре в многоквартирном доме на улице Ростовской райцентра в МЧС сообщили в 22.49. Там горела двухкомнатная квартира. Из дома эвакуировали в масках пять человек, еще 15 вышли на улицу сами. Пожар ликвидировали в 23.02. В пылавшей квартире в итоге сгорела комната 3x5 метров.