В Воронеже женщина решила разбогатеть на биржевых торгах и лишилась 570 тысяч рублей

К информации, размещенной в интернете, нужно относиться осторожно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 24 апреля, за помощью к богучарским полицейским обратилась 58-летняя местная жительница. Она рассказала, что увидела в интернете сайт, где рекламировали легкий и быстрый заработок. Для его получения нужно было заполнить анкету с личными данными. Что женщина и сделала.

Вскоре ей позвонил незнакомый мужчина и предложил увеличить ее доход с помощью торгов на бирже. Но для участия в них требуется солидная предоплата. Женщина неосмотрительно перевела на указанные собеседником реквизиты 570 тысяч рублей. После этого телефон афериста «замолчал».

- Всего 24 апреля наши сотрудники зарегистрировали 12 сообщений о мошеннических действиях. Общий ущерб, нанесенный доверчивым людям, составил более 1,5 миллионов рублей. Еще раз напоминаем: нельзя доверять незнакомцам, предлагающим совершить сомнительные финансовые операции, если вам дороги ваши сбережения, - сообщили в региональном ГУ МВД.