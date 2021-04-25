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Общество25 апреля 2021 15:50

В Воронеже эвакуировали посетителей ТЦ «Арена»

В торговом центре заявили, что так тестировали противопожарную систему
Авторы (2):
Артем ИЛЬИН
Евгения ФРОЛОВА
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Учебные эвакуации становятся для посетителей "Арены" привычными.

Учебные эвакуации становятся для посетителей "Арены" привычными.

Фото: с сайта ТРК "Арена".

В воскресенье, 25 апреля, посетителям ТЦ «Арена» пришлось пережить несколько неприятных минут. Их всех по громкой связи попросили быстро выйти на улицу. Люди поспешно выполнили требование. Оказалось, учебная тревога – в торговом центре проверяли работу противопожарной системы, а заодно отработали эвакуацию людей в случае ЧП.

– Нам сказали выходить, мы закрыли магазины, оделись, и вышли, - рассказала Татьяна Николаева, продавец одного из магазинов «Арены». - Все служебные и запасные выходы были открыты. Сказали - тестирование системы служебной безопасности. Это было в течение пяти минут и мы вернулись обратно. Это не первый раз в этом месяце в «Арене», ранее также проверяли. Торговый центр большой, людей много, смотрят, как быстро эвакуируются.