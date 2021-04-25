В Воронеже эвакуировали посетителей ТЦ «Арена»

Учебные эвакуации становятся для посетителей "Арены" привычными. Фото: с сайта ТРК "Арена".

В воскресенье, 25 апреля, посетителям ТЦ «Арена» пришлось пережить несколько неприятных минут. Их всех по громкой связи попросили быстро выйти на улицу. Люди поспешно выполнили требование. Оказалось, учебная тревога – в торговом центре проверяли работу противопожарной системы, а заодно отработали эвакуацию людей в случае ЧП.

– Нам сказали выходить, мы закрыли магазины, оделись, и вышли, - рассказала Татьяна Николаева, продавец одного из магазинов «Арены». - Все служебные и запасные выходы были открыты. Сказали - тестирование системы служебной безопасности. Это было в течение пяти минут и мы вернулись обратно. Это не первый раз в этом месяце в «Арене», ранее также проверяли. Торговый центр большой, людей много, смотрят, как быстро эвакуируются.