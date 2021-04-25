В Воронеже мужчина упал с балкона многоэтажки прямо на машину и разбился насмерть

В обстоятельствах трагедии разбираются в Следственном комитете. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 25 апреля, трагедия случилась на улице Антонова-Овсеенко Коминтерновского района. В доме № 35Э мужчина сорвался с балкона одного их верхних этажей 25-этажного дома. Перед тем, как упасть, он ударился о багажник припаркованной внизу иномарки. Выжить после такого падения шансов практически не было. Врачи подъехавшей скорой констатировали смерть.

По поводу трагедии начали проверку сотрудники Следственного комитета. На месте ЧП сейчас работает сотрудник этого ведомства. В частности, в СК определяют личность погибшего и обстоятельства его падения с высоты.

Напомним, утром 22 апреля под окнами пятиэтажного дома на улице Волго-Донской Левобережного района прохожие обнаружили тело 28-летнего воронежца с травмами, характерными для падения с высоты. Обстоятельства гибели молодого человека также выясняют.