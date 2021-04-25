В Воронежской области в начале следующей недели обещают морозы до -2 градусов

Утром в Воронежской области вероятны заморозки. Фото: Евгений САЗОНОВ

Синоптики опубликовали не радующий прогноз на ближайшую неделю. Местами по Воронежской области с 26 по 28 апреля ожидают -1…-2 градуса мороза.

Не сильно будет отличаться и погода в Воронеже. В столице Черноземья в ближайшие ночи будет совсем немного потеплее - +1…+2 градуса. Напомним, метеорологи связывают такую аномально холодную для конца апреля погоду с приходом циклона, который затягивает арктический воздух.

Что касается ближайших суток в Воронеже, то в ночь на понедельник, 26 апреля, при пасмурной погоде столбик термометра будет держаться в районе +1 градуса. Днем потеплеет до +11. Из-за туч временами будет показываться солнце.

Во вторник, 27 апреля, при +2 градусах возможен дождь, переходящий в снег. Днем температура поднимется до +9. Будет идти дождь.

В ночь на среду, 28 апреля, при облачной погоде метеорологи обещают +1 градус. Днем будет так же пасмурно, но потеплеет до +13.

В четверг, 29 апреля, ночью вместо западного ветра подует южный. Он принесет с собой небольшое потепление – до +3 градусов. Из-за туч будет показываться луна. Днем столбик термометра поднимется до +15. Через облака временами будет прорываться солнце, возможен слабый дождь.