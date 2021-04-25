В Воронежской области от коронавируса умерли еще 10 человек

Число заражающихся несколько суток меньше 170 человек, но умирают от коронавируса по-прежнему много наших земляков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном штабе предоставили статистические данные по ситуации с коронавирусом за прошедшие сутки. На утро воскресенья, 25 апреля, стало известно еще о десяти смертях от этой страшной болезни. Сутками ранее их было еще больше – 11. Общее число жертв коронавируса в Воронежской области приближается к 3 200 – на данный момент зарегистрировали 3 192 смертельных случая.

Увеличилось число заразившихся – 169 человек (сутки назад их было 166). Всего подхватили эту крайне опасную болезнь 79 764 жителей Воронежской области.

В то же время еще 202 наших земляка выздоровели (сутки назад их было 213). Всего «ковид» победили 75 030 жителей нашей области.

Напомним, в Воронежской области по-прежнему действует масочный режим. Губернатор Александр Гусев заявил, что его можно будет отменить, когда вакцину получат 70 процентов населения региона. Пока первую ее часть получили более 200 тысяч жителей области, вторую – более 131 тысячи. А общее население нашего региона – более 2,3 миллиона человек.