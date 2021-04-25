В Воронеж с проверкой приехал заместитель министра обороны России

Николай Панков остался доволен визитом в Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина. Фото: с сайта Министерства обороны России.

В Военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина приехал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Главной целью визита была проверка хода строительства двух новых корпусов учебного заведения - лабораторно-экспериментального и конструкции летательных аппаратов.

Николай Панков был удовлетворен тем, что увидел. И отметил, что открытие новых корпусов позволит улучшить уровень подготовки специалистов на четырех факультетах академии - летательных аппаратов, авиационного вооружения, авиационного оборудования и авиационного радиоэлектронного оборудования.

В планах строителей – сдать оба новых корпуса в мае 2021 года.

Также Николай Панков проверил условия проживания курсантов академии и посетил факультеты авиационного оборудования и авиационного вооружения, где курсанты рассказали ему об особенностях работы тренажера блока неуправляемых авиационных ракет.