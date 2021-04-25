В Воронеже автоледи спровоцировала ДТП, в котором пострадал 14-летний школьник

14-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП, на скорой отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером в субботу, 24 апреля, у дома № 40 на улице Донской случилось ДТП, в котором пострадал школьник.

В 16.10 44-летняя женщина за рулем «Ладой-Грантой», направлявшаяся со стороны Беговой к проезду Ясный, при повороте налево на улицу 45 Стрелковой дивизии, не уступила дорогу двигавшемуся навстречу «Лифану». Машины столкнулись. В ДТП получил травмы 14-летний пассажир «Лады». Подростка отвезли в больницу. 43-летнему воронежцу, рулившему «Лифаном», госпитализация не потребовалась. Как и спровоцировавшей ДТП автоледи.

- Всего 24 апреля в Воронежской области случилось 103 ДТП, из них 75 – в Воронеже, 21 – в районах, 7 – на федеральных трассах. В пяти авариях получили травмы шесть человек, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Инспекторы ДПС задержали 18 пьяных водителей и еще пять проезжавших на красный свет. Им всем выпишут штрафы.