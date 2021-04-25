Под Воронежем с пожара в многоквартирном доме эвакуировали пять человек, есть пострадавший

Пожар потушили через 13 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 24 апреля, поздним вечером в Новой Усмани загорелся многоквартирный дом на улице Ростовской.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 22.49. На место ЧП выехали 14 наших сотрудников на пяти машинах. Из дома эвакуировали пять человек, надев на них маски. Еще 15 жителей вышли на улицу сами. Пожар ликвидировали в 23.02. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире. Сгорела одна комната 3х5 метров, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

На пожаре пострадал человек, видимо, находившийся в квартире, где случился пожар. «КП» уточняет, насколько тяжелые травмы он получил.