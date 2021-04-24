Под суд пойдет житель воронежского райцентра за кражу «сотового» из кабины грузовика

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Следователи Новохоперского района завершили расследование уголовного дела о краже, фигурантом которого стал 43-летний местный житель. Об этом сообщили в региональном главке 24 апреля.

По версии следствия, мужчина в феврале 2021 года приметил около продуктового магазина, расположенного на улице Мира в Новохоперске, припаркованный грузовик Isuzu. В салоне водителя не было. Но злоумышленник увидел лежащий там сотовый телефон. Открыв автомобиль, он похитил мобильник и скрылся. Владелец обратился к стражам порядка. Ущерб составил более 16 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Подозреваемого задержали, он вернул похищенный телефон. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.