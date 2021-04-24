Аферистку, обманувшую через соцсети жительницу Воронежа, задержали в Москве

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об очередном факте мошенничества через интернет воронежским полицейским сообщила в начале февраля 25-летняя местная жительница. Она нашла в соцсетях объявление о продаже стиков для электронных сигарет и решила их приобрести. Низкая цена ее при этом не смутила. Да и продавец обещал быструю доставку.

Позвонив по указанному в сообщении номеру, она оформила заказ. По условиям договора, деньги – 6 тысяч рублей – надо было за товар перевести сразу же, что девушка и сделала. Однако в положенный срок своей покупки она не дождалась. А телефон, как это всегда бывает в случае мошенничеств, оказался отключен.

В ходе оперативных действий правоохранителям удалось задержать подозреваемую в Москве. Ею оказалась 24-летняя жительница столицы. В полицейском участке она призналась в содеянном. Сейчас ее проверяют на причастность аналогичных преступлений в других регионах. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.