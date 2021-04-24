В воронежском парке «Дельфин» начали монтаж каруселей

Фото из официальной группы парка в соцсети «ВКонтакте»

В воронежском парке «Дельфин», что находится в Железнодорожном районе, рабочие начали монтаж каруселей. Об этом рассказали в официальной группе парка в соцсети «ВКонтакте» 23 апреля.

Работы будут вести в течение мая. Сейчас можно увидеть в зоне аттракционов Волшебный замок и Пиратский корабль. Запустить их организаторы планируют к 1 июня - Дню защиты детей.

Кроме того, на новых опорах по периметру парка расставляются светильники. Подрядчики уже начали заниматься газоном, который будет располагаться между набережной и Трассой Здоровья.

– Там будет засеяна травосмесь. На этой траве можно будет отдыхать, принимать солнечные ванны, играть в пляжные игры. Трава будет очень прочная и густая, – заверил автор поста.

На центральной аллее у кленов начали высаживать дерен корнеотпрысковый и бирючину.