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Общество24 апреля 2021 14:40

В МФЦ в Воронеже на улице Дружинников открылся пункт вакцинации от коронавируса

Сделать прививки граждане смогут в нечетные будние дни
Евгения ФРОЛОВА
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Информацию о проведении вакцинации можно уточнить в МФЦ

Информацию о проведении вакцинации можно уточнить в МФЦ

Фото: из архива "КП"

Еще один пункт вакцинации от коронавируса открыли в Воронеже. Он появился в главном МФЦ по адресу: Дружинников, 3б в головном офисе МФЦ. Сделать прививки граждане смогут в нечетные будние дни с 11 до 16 часов, сообщили в МФЦ.

Процедура абсолютно бесплатная. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Более подробную информацию о проведении вакцинации можно получить у администратора в центре или по телефону 8-473-226-99-99.