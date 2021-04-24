В МФЦ в Воронеже на улице Дружинников открылся пункт вакцинации от коронавируса

Информацию о проведении вакцинации можно уточнить в МФЦ Фото: из архива "КП"

Еще один пункт вакцинации от коронавируса открыли в Воронеже. Он появился в главном МФЦ по адресу: Дружинников, 3б в головном офисе МФЦ. Сделать прививки граждане смогут в нечетные будние дни с 11 до 16 часов, сообщили в МФЦ.

Процедура абсолютно бесплатная. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Более подробную информацию о проведении вакцинации можно получить у администратора в центре или по телефону 8-473-226-99-99.