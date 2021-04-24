Полицейские помогли водителю, застрявшему на воронежской трассе

Фото из архива КП

Воронежские полицейские помогли водителю ВАЗ-21083, автомобиль которого сломался прямо на трассе 23 апреля. Инцидент произошел на 532 километре федеральной автодороги М-4 «Дон», сообщили в региональном главке.

Стоявшее на обочине авто заметили инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Максим Апевалов и лейтенант полиции Николай Журавлев. Водитель, 56-летний житель Коминтерновского района, рассказал полицейским, что вынужденно остановился, услышав стук в моторном отсеке. Попросить помощи оказалось сложно – проезжавшие мимо машины не останавливались, а мобильный телефон разрядился.

Инспекторы ДПС вызвали на место эвакуатор и помогли мужчине связаться с мастерами, которые приняли в ремонт его автомашину. Автолюбитель поблагодарил сотрудников полиции за помощь.