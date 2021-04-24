Вернувшегося из Киргизии жителя воронежского райцентра оштрафовали за несданный тест на COVID

Мужчина проигнорировал сдачу теста в течение трех дней Фото: Ирина ШАБАНОВА

Грибановский районный суд Воронежской области оштрафовал 60-летнего местного жителя за несданный тест на ковид после прилета из Киргизии. Мужчина должен будет заплатить минимальную сумму – 7,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в райсуде 23 апреля.

Мужчина прилетел из соседней страны в начале декабря рейсом до Саратова. Однако не выполнил правила, предусмотренные для россиян, вернувшихся из-за границы – в течение трех дней не сдал анализ на COVID-19 и не разместил результаты на сайте госуслуг. Чем и нарушил ст. 6.3 КоАП РФ

В суде пояснили, что «ковид-диссидента» вычислили при разборе анкет пассажиров, прибывших из Киргизии в Самару.

Ранее в Павловском райсуде также на 7,5 тысяч за несданный тест на коронавирус оштрафовали туристку, вернувшуюся из Турции.