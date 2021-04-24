В Воронежской области умерли еще 11 пациентов с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Воронежской области за минувшие сутки не смогли победить коронавирус еще 11 пациентов. Они скончались в стационарах от осложнений, вызванных опасной болезнью. Новую статистику передал днем в субботу 24 апреля региональный оперштаб.

Днем ранее от COVID-19 умерло 15 человек. Всего жертв с начала пандемии уже 3 182.

Кроме того, за минувший день ковид подтвердился еще у 166 жителей области. Всего страшный диагноз поставили 79595 пациентам.

Побороть болезнь удалось 74828 воронежцам.

В регионе продолжается вакцинация против коронавируса и действуют ограничительные меры. В общественных местах необходимо появляться в масках.