Воронежцев предупредили о сильном ветре

Метеорологи прогнозируют местами по области дождь и даже снег Фото: Из архива "КП"

Спасатели предупредили воронежцев о сильных порывах ветра в выходные. Непогода разыграется с 18:00 24 апреля и продлиться до 18:00 25 апреля. Сообщили в региональном ГУ МЧС по Воронежской области со ссылкой на данные гидрометцентра.

Местами по Воронежской области и в областном центре ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Жителей попросили быть осторожными.

Ранее метеорологи прогнозировали, что погода в выходные дни в регионе может существенно поменяться. Обещают дожди, а местами еще и снег.