Воронежские школьники в мае уйдут на 10-дневные каникулы

Из архива КП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У воронежских школьников в мае наступят дополнительные не запланированные каникулы. Это связано с решением Президента Владимира Путина с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

С 1 по 10 мая школы и детские сады Воронежской области не будут работать, сообщила пресс-служба регионального департамента образования, науки и молоджной политики в пятницу, 23 апреля.

– Дети должны отдохнуть и побыть вместе с семьей, – прокомментировал руководитель профильного департамента Олег Мосолов.