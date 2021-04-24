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Общество24 апреля 2021 12:21

Воронежские школьники в мае уйдут на 10-дневные каникулы

Они продляться с 1 по 10 мая
Евгения ФРОЛОВА
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У воронежских школьников в мае наступят дополнительные не запланированные каникулы. Это связано с решением Президента Владимира Путина с предложением Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

С 1 по 10 мая школы и детские сады Воронежской области не будут работать, сообщила пресс-служба регионального департамента образования, науки и молоджной политики в пятницу, 23 апреля.

– Дети должны отдохнуть и побыть вместе с семьей, – прокомментировал руководитель профильного департамента Олег Мосолов.