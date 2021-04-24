В Воронеже за полчаса сбили 5-летнюю девочку и 11-летнего мальчика

Полицейские еще раз напомнили родителям – учите детей переходить дорогу Фото: из архива "КП"

В Воронеже за минувшие сутки двое малолетних детей пострадали на дорогах. ЧП произошли в разных районах областного центра, но с интервалом в 20 минут. Пострадавших – 5-летнюю девочку и 11-летнего мальчика – увезли в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 24 апреля.

Первая авария произошла 23 апреля примерно в 17:20 у дома №2 по улице Р. Беляевой. По предварительным данным, 49-летний водитель на «Киа Рио», двигаясь от улицы Полины Осипенко в сторону улицы Циолковского, сбил 5-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево.

Спустя 20 минут, в 17:40 аналогичная ситуация произошла у дома №99 по улице Чапаева. 45-летняя автоледи на «Шевроле Авео», двигаясь со стороны улице Грамши в направлении улицы Краснознаменная, сбила 11-летнего мальчика. Школьник переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в зоне его видимости слева направо по ходу движения автомобиля.

Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

– Уважаемые родители, учите своих детей наблюдать за дорогой, оценивать дорожные ситуации, предвидеть возможные риски. Многократно пройдите маршрут «дом-школа-дом» вместе со своим ребенком, обсудите все опасные места и необходимые действия для безопасного перехода дороги. Напоминайте постоянно, что дорогу нужно переходить по переходу, только убедившись, что водители вас видят, останавливаются и пропускают, лишь после этого уверенным шагом, без телефона, наушников, разговоров переходить проезжую часть. Если ваш сын или дочь ученики начальных классов, то лучше всего, чтобы в школу их сопровождал кто-нибудь из взрослых, по дороге проговаривая все тонкости дорожной безопасности, – обратились правоохранители к родителям.