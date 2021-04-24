Жителя Воронежской области приговорили к 9 годам колонии за избиение до смерти отца

Сын вину в суде так и не признал Фото: из архива "КП"

Лискинский районный суд вынес приговор 42- летнему местному жителю, который обвинялся в жестоком избиении до смерти своего отца. Сын требовал переоформить на него дом. Теперь мужчина осужден к 9 годам колонии строго режима. Об этом сообщили в райсуде.

Ссора между родственниками произошла 29 июня 2020 года. Получив отказ, сын набросился на отца с кулаками и стал яростно избивать пенсионера. Как потом установила экспертиза, он нанес родственнику 34 удара кулаками. Бил куда придется – по голове, туловищу, рукам и ногам. Отец от полученных травм скончался на месте.

Свою вину сын в суде так и не признал.