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Происшествия24 апреля 2021 9:15

Слушания по делу о налете на дом воронежского депутата откладываются

На этот раз защита просит отвода судьи
Ирина ШАБАНОВА
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Всего по делу проходили девять человек, четверо пошли на сделку со следствием, им вынесен приговор

Всего по делу проходили девять человек, четверо пошли на сделку со следствием, им вынесен приговор

Фото: из архива "КП"

Судебные слушания по резонансному делу о нападении на дом депутата Воронежской облдумы снова откладываются. Защита просит отвода судьи. Теперь они возобновятся, когда поменяется состав судей. Об этом сообщили в Лискинском райсуде 22 апреля.

Напомним, дерзкое ограбление дома парламентария произошло в октябре 2018 года в Лискинском районе. Жертвами шайки разбойников, вооруженных пистолетом и гвоздодером, стала семья народного избранника. Тяжелее всего пришлось самому депутату. Его, по версии следствия, пытали утюгом. Бандиты вынесли из дома депутата ценности на 4 млн рублей и коллекционное оружие.

– Всего в совершении этого дерзкого преступления были задействованы девять человек. Четверо из них пошли на сделку со следствием, им уже вынесен приговор, – подытожили в райсуде.

Криминал