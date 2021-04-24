Слушания по делу о налете на дом воронежского депутата откладываются

Всего по делу проходили девять человек, четверо пошли на сделку со следствием, им вынесен приговор Фото: из архива "КП"

Судебные слушания по резонансному делу о нападении на дом депутата Воронежской облдумы снова откладываются. Защита просит отвода судьи. Теперь они возобновятся, когда поменяется состав судей. Об этом сообщили в Лискинском райсуде 22 апреля.

Напомним, дерзкое ограбление дома парламентария произошло в октябре 2018 года в Лискинском районе. Жертвами шайки разбойников, вооруженных пистолетом и гвоздодером, стала семья народного избранника. Тяжелее всего пришлось самому депутату. Его, по версии следствия, пытали утюгом. Бандиты вынесли из дома депутата ценности на 4 млн рублей и коллекционное оружие.

– Всего в совершении этого дерзкого преступления были задействованы девять человек. Четверо из них пошли на сделку со следствием, им уже вынесен приговор, – подытожили в райсуде.