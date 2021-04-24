В Воронежской области судят рецидивиста, зарезавшего женщину ради 10 рублей

Фото – СУ СКР по Воронежской области

В Лискинском районном суде начались слушания по резонансному делу о жестоком убийстве 59- летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ). Пенсионерка была зверски зарезана на пересечении улиц Крупской и Линейной. На скамье подсудимых оказался лискинец 39 лет. Об этом сообщили в райсуде 22 апреля.

По версии следствия, женщина утром 12 сентября пошла на почту, чтобы получить пенсию. По пути ей встретился обвиняемый. Мужчина был изрядно пьян. Он попросил дать ему 10 рублей на выпивку. Когда получил отказ, набросился на свою жертву. Криминалисты насчитали на ее теле несколько ножевых ранений в шею и руки. Женщина скончалась на месте. Как ранее сообщали в следственном управлении Воронежской области, злодей перерезал ей сонную артерию.

Через некоторое время мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за хранение наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью.