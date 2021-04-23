Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 апреля 2021 19:09

Ради разгрузки застрявшей под Воронежем на Дону баржи берег реки завалили песком

Нарушение выявили сотрудники Росприроднадзора
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото с сайта Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

Фото с сайта Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора инициировали административное расследование в отношении компании, засыпавшей береговую линию реки Дон размывным грунтом – песком. Нарушение обнаружили после осмотра места на реке Дон у с. Семилуки, где застряла баржа с энергетическим оборудованием. Для ее разгрузки рабочие выровняли уровень причала и баржи с помощью песчано-шлаковой смеси, насыпав ее на берегу.

- Размещение размывных грунтов (каким является песок) в пределах прибрежной зоны является нарушением Водного кодекса РФ, - рассказали в управлении Росприроднадзора. - Ситуация находится на контроле.