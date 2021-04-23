В выходные с 24 до 26 апреля в Воронеже запланированы дорожные работы на восьми улицах

Фото из группы "Дороги Воронежской области" в соцсети "Вконтакте"

В ближайшие выходные дорожники планируют работать по восьми адресам:

- кольцевое пересечение улиц Транспортной и 45-й Стрелковой дивизии: в ночь с 23 на 24.04 – поднятие горловин колодцев;

– улица Княжеская (от переулка Октябрьский до дома №81): ): днем с 24 по 26.04 – фрезерование а/б покрытия; – улица Независимости (от дома № 90 по улице Серафима Саровского до дома № 95 по улице 65 лет Победы): днем с 24 по 26.04 - разработка грунта; – переулок Октябрьский (от площади Советов до улицы Княжеской): днем с 24 по 26.04 – фрезерование а/б покрытия; – кольцевое пересечение и проезд вдоль зданий №№ 7А и 7Б по проспекту Патриотов до улицы Кривошеина: в ночь с 24 на 25 апреля – фрезерование а/б покрытия; – площадь Советов (от улицы 1 Мая до переулка Октябрьский): днем с 24 по 26.04 – фрезерование а/б покрытия; – улица Циолковского (от улицы Туполева до улицы Ильюшина): днем с 24 по 26.04 – разработка грунта, устройство песчаного основания.

Однако в свете прогнозов об ухудшении погоды планы дорожников могут измениться. Будьте внимательны и осторожный на этих участках дорог. Администрация Воронежа просит автовладельцев не оставлять в зоне ремонта машины.