Воронежцы рассказали про обилие гадюк в Шиловском лесу

Степная гадюка, фото Александра Черненко

В этом году воронежцы обратили внимание на обилие гадюк в пригородном Шиловском лесу. Горожане встречают их на листве и в траве во время прогулок. Почему в этом году так много гадюк, «Комсомолка» попросила рассказать зоолога Юрия Черненко.

По мнению специалиста, для нашествия гадюк сейчас не сезон – еще нет настоящего тепла. Но отдельные особи любят греться в погожие дни на солнце. В лесах Воронежской области встречается гадюка Никольского – она черного цвета.

- Это ядовитая змея, принадлежит к семейству гадюковых. С ней можно столкнуться на лесных полянах, опушках и вблизи водоемов, - говорит Юрий Черненко. – Этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Обитает в наших краях и другой вид гадюки – степная, она имеет характерный серый зигзагообразный рисунок на спине.

- Обе змеи ядовиты, их укус статистически не смертелен, но все зависит от индивидуальной восприимчивости пострадавшего и места укуса, - продолжает Юрий Иванович. – Змея на человека не нападает, если на нее не наступить. А для этого надо смотреть под ноги, гуляя по лесу, собирая ягоды и грибы. Хорошей защитой от укуса станут сапоги.

При встрече с гадюкой не надо ее пугать или преследовать. Змея сама старается избегать встречи с человеком.