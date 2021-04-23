В Воронеже сыну, убившему отца, не удалось отвертеться от расплаты за преступление

Комната, где произошло убийство. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 57-летнего мужчины. Его обвиняют в страшном преступлении – убийстве отца.

По данным следствия, ночью 28 января в квартире одного из домов на улице Перхоровича Советского района 57-летний мужчина поругался со своим 80-летним отцом. Сын был пьян. Возможно, еще и поэтому он жестоко избил родителя не только голыми руками, но еще и деревянным бруском. Удары сыпались на голову, руки, ноги, короче, все тело несчастного пожилого человека. В итоге пенсионер принял смерть, которую не пожелаешь и врагу, - от рук собственного сына. Экспертиза установила, что пожилой мужчина умер от закрытой травмы груди с повреждением легких.

Горе-сын оказался еще и трусом – не хотел отвечать за свое чудовищное преступление. Он вызвал скорую. А когда врачи не смогли вернуть отца к жизни, заявил, что родитель сам неудачно упал. Такой же версии сначала придерживался и на допросах. Только после того, как ему представили доказательства его вины, мужчина понял, что отрицать ее не имеет смысла. И сознался. Его арестовали.

- Вина мужчины подтверждается также показаниями свидетелей и заключениями проведенных судебных экспертиз, – сообщил руководитель следственного отдела по Советскому району регионального управления СК России Евгений Аверин. – По части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» ему грозит до 15 лет лишения свободы.