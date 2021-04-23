Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова, несмотря на два падения, взяла серебро многоборья чемпионата Европы

В опорном прыжке Ангелина Мельникова выступила почти безупречно. Фото: Матч ТВ Арена.

На чемпионате Европы в многоборье наша гимнастка Ангелина Мельникова выступила для своего класса неоднозначно. И все равно завоевала «серебро».

В опорном прыжке Ангелина была почти безупречна. Сложные пируэты, приземление не шелохнувшись. Здорово! Вольные упражнения тоже были весьма неплохи. А вот на любимых вроде бы брусьях что-то не задалось. Ангелина выполнила уже больше половины упражнения и сорвалась вниз. Дальше доделывала программу уже в расстроенных чувствах. А потом Геля еще и сорвалась вниз на бревне. Тем не менее запаса сложности хватило для второго места. Мельникова набрала 55,432 балла.

Золото досталось более стабильно выступившей во всех видах упражнений россиянке Виктории Листуновой. Она набрала 56,731 балла. Третье место заняла представительница Великобритании Джессика Гадирова. В активе британки 55,100 балла.