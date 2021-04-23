В Воронеже чиновники проконтролировали работу подрядчиков по благоустройству дворов

Фото управы Ленинского района

На днях сотрудники управы Ленинского района во главе с руководителем совершили инспекционный объезд по дворам, где подрядчики приступили к благоустройству, запланированному на этот год. В этом году в районе работы пройдут по пяти адресам с различным объемом.

- Большинство из них касаются ремонта дворовых проездов, устройства освещения, установки скамеек и урн, а также реконструкции детского или спортивного оборудования, устройства дополнительных парковочных мест, монтажа ограждений и ряд других, - рассказали в управе района. - На их выполнение бюджет выделяет финансирование на общую сумму около 16 млн. рублей.

По 19 адресам в районе запланирован ремонт тротуарной плитки на общую сумму 39 миллионов. Рабочие отремонтируют существующие дорожки и проложат новые.