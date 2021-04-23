Воронежцев зовут на экопикник в Центр охраны животных "Наша природа"

Фото Центра охраны животных "Наша природа"

Во вторник, 27 апреля, сообщество воронежских путешественников проведет экопикник в Центре охраны животных «Наша природа» на станции юннатов Коминтерновского района. Центру нужна мужская помощь в обустройстве территории, вольеров и многое другое. Волонтеры будут рады помощи воронежцев.

- Поможем не только с уборкой, но и с другими насущными для них делами, - рассказали инициаторы экопикника. - Ну а после, по традиции, всех ждем на фильм. Встречаемся с 17.00 и до 21.00 - кому как удобнее по адресу Московский проспект, 18.

Желающие присоединится к акции могут связаться с организатором по телефону: 8-960-115-37-82, Михаил

Мешки для сбора мусора и перчатки принесут организаторы акции, от участников нужна только рабочая одежда на смену. В качестве награды участникам субботника обещают знакомство с животными - обитателями Центра.