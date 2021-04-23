В Нововоронеже поймали женщину с крупной партией героина

Место, где женщина пыталась устроить закладку героина. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

21 апреля в Нововоронеже у одного из домов на улице Коммунальной полицейские задержали ранее судимую 39-летнюю жительницу Воронежа. Женщина пыталась сделать три закладки героина у деревьев. При обыске у нее наши 38 свертков с веществом, похожим на порошок. В ходе экспертизы установили, что это 70 граммов героина, что является крупным размером.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и попытку принять участие в продаже наркотиков. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Решается вопрос об ее аресте.