В Воронеже на ночь для репетиции парада Победы к 9 мая перекроют улицу

В Воронеже идет подготовка к масштабному празднику Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ночью в выходные на два часа будут закрывать движение по участку улицы Плехановской. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано с репетициями парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тренировки военных будут проходить с 23:00 24 апреля до 1:00 25 апреля. Соответственно в это время и будет закрыто движение автотранспорта по участку улицы Плехановской: от улицы Кольцовской до Университетской площади.

Тем временем воронежские власти нашли подрядчика для запуска праздничного фейерверка в День Победы-2021. 10-минутный салют планируют произвести как обычно с дамбы Чернавского моста. Подрядчик должен произвести 1,3 тысяч залпов.

Отметим, что в Воронеже полным ходом идут работы по уборке и благоустройству территорий братских могил и воинских захоронений - их проводит общественное движение «Волонтеры Победы».