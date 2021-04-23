Ночью на Воронежскую область налетит шквалистый ветер

Доклад о неблагоприятных погодных условиях» поступил от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

24 апреля с 00:00 до 18:00 местами по Воронежу и области ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с. Соответствующий доклад о неблагоприятных погодных условиях» поступил от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели предупреждают, что повышается вероятность аварийных ситуаций, например, обрывы линий связи и электропередач, падение ветхих конструкций и веток, задержки авиарейсов и увеличение количества ДТП.

- При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам: ОДС ЦУКС – 01; телефон доверия – 277-99-00; дежурная диспетчерская служба – 296-93-69, мобильный – 112, - напоминают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Воронежские метеорологи также поменяли прогноз на ближайшие дни. В целом он стал еще более неприятным.