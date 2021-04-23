В Воронеже на выходных к холоду добавится еще и снег

Утром 25 апреля лучше одеться потеплее. И не стоит забывать зонт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воронежские метеорологи поменяли прогноз на ближайшие дни. В целом он стал еще более неприятным.

25 апреля ранее синоптики предполагали хотя и холод, но без дождя. Оказалось, мало того, что в ночь на воскресенье он все-таки будет, так еще и очень вероятен снег. То есть, каша под ногами утром будет еще «покруче».

Напомним, что в ближайшие дни погоду испортит циклон, засасывающий холодный северный воздух. 25 и 26 апреля ночью температура упадет почти до нуля. И настоящего весеннего тепла синоптики не обещают уже, как минимум, до Пасхи.

Новый прогноз на ближайшие дни выглядит так: в ночь на субботу, 24 апреля, будет дождь при +6 градусах. Днем он усилится, при этом потеплеет до +11.

В воскресенье, 25 апреля, ночью температура опустится до +1 градуса, дождь будет переходить в снег и наоборот. Днем столбик термометра поднимется до +11. Осадки прекратятся, будет выглядывать солнце.

В ночь на понедельник, 26 апреля, снова пойдет дождь, правда, слабый. Снова прогнозируют +1 градус. Днем вместо юго-западного ветра подует западный, дождь усилится. Температура повысится до +10 градусов.

Во вторник, 27 апреля, ночью дождь закончится, будет пасмурно при +3 градусах. Днем потеплеет до +10. Опять начнется дождь.