Инспекция труда провела расследование смерти сотрудника племзавода в Воронежской области

Работников, отвечающих за охрану труда на племзаводе «Дружба» в Воронежской области, привлекут к административной ответственности. Об этом 23 апреля сообщили в региональной Государственной инспекции труда.

Из-за того, что на предприятии в Павловском районе должны образом не была организована работа по уходу за животными, погиб 56-летний мужчина. Мы рассказывали, что инцидент произошел 6 февраля в здании телятника, который также относится к заводу.

Рабочий, который отвечал за уход за животными, попытался переместить телегу с помощью лошади, которая и ударила его в область груди. Мужчина был доставлен в больницу, но спасти его медикам не удалось.