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Происшествия23 апреля 2021 14:50

В Воронеже мужчина может сесть за три года за то, что фиктивно прописал трех украинцев

Сделал он это, конечно, небескорыстно
Юрий КОЗЛОВ
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Хозяину квартиры, фиктивно прописавшему трех украинцев, грозит до трех лет лишения свободы.

Хозяину квартиры, фиктивно прописавшему трех украинцев, грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли очередную аферу с фиктивной пропиской иностранцев. На этот раз «отличился» 35-летний житель Ленинского района. Он прописал в своей квартире трех украинцев. Фактически граждане Незалежной там не появлялись. Прописка им нужна была для легализации работы в России. Хозяин квартиры получил за обеспечение им нужных документов деньги. Сумму стражи порядка не раскрывают.

- В отношении владельца квартиры возбудили уголовное дело по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Ему грозит до трех лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Криминал