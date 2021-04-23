Александр Пешиков подключился к решению проблем спортзалов центра допобразования в Придонском

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В четверг, 22 апреля, в МБУДО ЦДО «Родник» побывала делегация в составе председателя комитета Облдумы по физкультуре и спорту Александра Пешикова, заместителя председателя комитета Облдумы по строительной политике Сергея Талдыкина, представителя городского управления образования.

Рабочий визит состоялся по инициативе Александра Пешикова после обращения выдающейся воронежской спортсменки, чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 55,3 кг Татьяны Зражевской. Она обратила внимание парламентария на плачевное состояние полов в спортивном зале в Центре дополнительного образования, в котором она много лет тренируется и трудится наставником. По итогам ее обращения было решено организовать рабочую поездку в «Родник» и ознакомиться с проблемой на месте.

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«Родник» — одно из крупнейших учреждений дополнительного образования в Придонском районе. В ходе визита директор центра Наталья Козлова показала боксерский зал, который отец и тренер Татьяны оборудовали своими руками и на собственные средства, а в дальнейшем уже сама спортсменка финансово поддерживала в рабочем состоянии. А вот другой спортивный зал центра нуждается в серьезном ремонте, рассказала директор Центра, — в критическом состоянии потолок, полы и стены. Также необходим капитальный ремонт крыше здания.

Проблема взята на личный контроль депутатами Александром Пешиковым и Сергеем Талдыкиным. Парламентарии отметили, что окажут необходимое содействие решению этого вопроса.

— Для отдаленных от центра районов города бюджетные учреждения дополнительного образования со множеством бесплатных кружков и секций — настоящий центр притяжения для тысяч ребят и их родителей. Поддержание такого объекта в оптимальном эксплуатационном состоянии — важная задача для всех профильных спортивных и образовательных структур города и области. Мы примем все меры, чтобы воспитанники центра получили возможность заниматься в комфортных безопасных условиях, — подчеркнул Александр Пешиков.