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Общество23 апреля 2021 14:30

После вмешательства ГЖИ в воронежской многоэтажке ликвидировали течь в подвале

Жители отправили жалобу через интернет
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

В доме №3 по улице Минской из-за неисправных инженерных систем долго текла вода в подвале, затопляя помещение. Устав от постоянной сырости, жильцы написали жалобу в областную госжилинспекцию с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ. После этого на место вышел инспектор, и проверка нарушения подтвердила. ГЖИ выдала УК РайДез ЖКХ Железнодорожного района предписание об их устранении.

Повторная проверка выявила, что УК приняла меры: коммуникации отремонтировали, а подвальное помещение просушили.