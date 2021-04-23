После вмешательства ГЖИ в воронежской многоэтажке ликвидировали течь в подвале

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

В доме №3 по улице Минской из-за неисправных инженерных систем долго текла вода в подвале, затопляя помещение. Устав от постоянной сырости, жильцы написали жалобу в областную госжилинспекцию с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ. После этого на место вышел инспектор, и проверка нарушения подтвердила. ГЖИ выдала УК РайДез ЖКХ Железнодорожного района предписание об их устранении.

Повторная проверка выявила, что УК приняла меры: коммуникации отремонтировали, а подвальное помещение просушили.